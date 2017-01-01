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    В Іраку вбили одного з ватажків «ІДІЛ»

    • Сьогодні, 20:46
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    Бойовики ІДІЛ
    Бойовики ІДІЛ

    ЗМІ повідомляють про загибель заступника лідера «ІДІЛ»

    Бойовик Айяд Аль-Джумейлі, який вважається заступником лідера «ІДІЛ» Абу Бакра Аль-Багдаді, був убитий в результаті авіаудару іракських ВПС.

    Про це повідомило іракське державне телебачення з посиланням на військову розвідку Іраку, передає Reuters.

    За інформацією іракського телебачення, Джумейлі був убитий з іншими командирами «ІДІЛ» під час атаки, проведеної іракськими ВПС в районі Аль-Каїм, недалеко від кордону з Сирією.

    Повідомляється, що Джумейлі вважався правою рукою лідера «ІДІЛ» та «міністром з війни».

    Агентство Reuters пише, що на даний момент не змогло отримати коментар від прес-секретаря військової коаліції, яку очолюють США.

    Раніше повідомлялося, що іракські літаки-винищувачі завдали авіаударів проти ІДІЛ за межами Мосула, знищивши понад 100 бойовиків.

    Ірак ІДІЛ США тероризм
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