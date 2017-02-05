В Ірані до смерті засудили викладача

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В університеті вважають, що викладача змусили підписати зізнання

Чоловік приїхав з Брюсселю провідати родичів

Викладача іранського походження з Вільного університету Брюсселя засудили в Ірані до смертної кари за звинуваченням у шпигунстві.

Про це повідомляє «Лівий берег» з посиланням на The Independent.

45-річного Ахмадреза Джалалі заарештовано у Ірані у квітні 2016 року, коли він приїхав відвідати родичів. Вирок повинен бути виконаний через два тижні.

За словами колег Джалалі, викладач не цікавився політикою. Вони вважають, що Джалалі не міг робити які-небудь дії проти іранської влади, повідомляє телеканал RTBF.

«Вченого, який виконує важливу гуманітарну роботу, засуджено до смертної кари без публічного процесу. Це обурливе порушення прав людини, проти якого ми повинні реагувати рішучим чином», - цитує телеканал заяву ректора університету Кароліни Пауелс.

Співробітники вузу також вважають, що причиною арешту Джалалі могли стати його контакти з викладачами з інших країн, зокрема, Ізраїлю. Однак в університеті зазначили, що всі контакти мали виключно науковий характер.

Петиція за помилування Джалалі зібрала понад 50 тис. підписів. Телеканал також повідомляє, що під час арешту викладач тричі проводив голодування, і його примусили підписати зізнання.

Нагадаємо, що в кінці січня в Кувейті стратили принца і ще шістьох ув'язнених.