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    На президентських виборах в Ірані лідирує чинний глава держави

    • Сьогодні, 07:20
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    Діючий президент Ірану Хасан Роугані
    Діючий президент Ірану Хасан Роугані

    Хасан Роугані поки набирає 21,6 млн голосів підтримки, найближчий конкурент - 14 млн

    Чинний президент Ірану Хасан Роугані отримав 21,6 млн голосів після підрахунку 37 млн бюлетенів на президентських виборах в країні, за його найближчого переслідувача Ебрагіма Раїсі проголосували 14 млн чоловік.

    Про це повідомяє агентство Reuters з посиланням на джерело.

    Нагадаємо, на виборах з 56,41 млн зареєстрованих виборців віддати свої голоси на дільниці прийшли понад 40 млн. Таким чином явка перевищила 70%.

    Головні претенденти – чинний президент Хасан Роугані, поміркований ісламіст, якого підтримують реформатори, і кандидат від консервативного табору Ебрагім Раїсі, якого вважають ставлеником Корпусу вартових Ісламської революції і прихильником жорсткого курсу щодо Заходу.

    Якщо ніхто з кандидатів не отримає понад 50% голосів, то наступного тижня відбудеться другий тур виборів.

    Нинішні вибори президента - 12-ті в історії Ірану, після повалення монархії у результаті Ісламської революції 1979 року.

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