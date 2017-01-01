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    В Ірані не допустили до виборів екс-президента країни

    • Сьогодні, 03:53
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    Колишній президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад
    Колишній президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад

    Натомість чинний глава держави знову побореться за крісло президента

    Іранська Рада вартових конституції у четвер, 20 квітня, не допустила колишнього президента Ірану Махмуда Ахмадінеджада до участі у президентських виборах, що відбудуться в країні 19 травня.

    Про це повідомили іранські державні мас-медіа.

    Ахмадінеджад висунув свою кандидатуру минулого тижня, хоча раніше духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї закликав його не брати участі у президентських виборах.

    Нагадаємо, що Ахмадінеджад був президентом країни у 2005-2013 роках.

    Натомість Рада вартових допустила до виборів шістьох інших кандидатів, зокрема чинного главу держави Хасана Роухані та його основного конкурента-консерватора Ебрагіма Раїсі.

    Загалом свої кандидатури висунули 1600 кандидатів, зокрема 130 жінок, але жодна з них не отримала схвалення Ради вартових.

    Джерело: Deutsche Welle

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