В Ірані не допустили до виборів екс-президента країни

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Колишній президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад

Натомість чинний глава держави знову побореться за крісло президента

Іранська Рада вартових конституції у четвер, 20 квітня, не допустила колишнього президента Ірану Махмуда Ахмадінеджада до участі у президентських виборах, що відбудуться в країні 19 травня.

Про це повідомили іранські державні мас-медіа.

Ахмадінеджад висунув свою кандидатуру минулого тижня, хоча раніше духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї закликав його не брати участі у президентських виборах.

Нагадаємо, що Ахмадінеджад був президентом країни у 2005-2013 роках.

Натомість Рада вартових допустила до виборів шістьох інших кандидатів, зокрема чинного главу держави Хасана Роухані та його основного конкурента-консерватора Ебрагіма Раїсі.

Загалом свої кандидатури висунули 1600 кандидатів, зокрема 130 жінок, але жодна з них не отримала схвалення Ради вартових.

Джерело: Deutsche Welle