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    В Ірані стався вибух на шахті, понад 20 загиблих

    • Сьогодні, 02:47
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    <span>Люди зібралися біля шахти, де стався вибух</span>
    Люди зібралися біля шахти, де стався вибух

    Десятки людей отримали поранення

    Іранські медіа повідомляють про 21 загиблого і десятки поранених через вибух на вугільній шахті на півночі країни.

    Відомо, що десятки поранених доставили до шпиталів.

    Вибух на шахті стався 3 травня у провінції Голестан під час спроби гірників розгойдати і підштовхнути вагонетку.

    За попередньою версією, причиною вибуху стала підвищена концентрація метану.

    Рятувальники продовжують пошуки у сподіванні знайти живих.

    Нагадаємо, наприкінці квітня на золотодобувній шахті в Росії через обвал породи загинули дві людини

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