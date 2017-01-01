В Ірані стався вибух на шахті, понад 20 загиблих

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Люди зібралися біля шахти, де стався вибух

Десятки людей отримали поранення

Іранські медіа повідомляють про 21 загиблого і десятки поранених через вибух на вугільній шахті на півночі країни.

Відомо, що десятки поранених доставили до шпиталів.

Вибух на шахті стався 3 травня у провінції Голестан під час спроби гірників розгойдати і підштовхнути вагонетку.

За попередньою версією, причиною вибуху стала підвищена концентрація метану.

Рятувальники продовжують пошуки у сподіванні знайти живих.

Нагадаємо, наприкінці квітня на золотодобувній шахті в Росії через обвал породи загинули дві людини