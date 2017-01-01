В Ірані стався землетрус

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На північному сході Ірану стався землетрус магнітудою 6,1 бала

Поблизу міста Мешхед на північному сході Ірану стався землетрус магнітудою 6,1 бала. Про це повідомляє Reuters.

Стихія вдарила за 76 км від міста у вівторок, 4 квітня, зазначила Геологічна служба США.

Землетрус стався на глибині 33 км.

Нагадаємо, раніше у центрі Казахстану стався землетрус магнітудою 4,5.

Як повідомлялося, щонайменше 273 людини загинули в результаті повеней і сходу селевих потоків в Колумбії.

Потужне торнадо в штаті Луїзіана у неділю вже забрало життя жінки й трирічної дитини та зруйнувало інфраструктуру, причому стихія вже поширюється і на сусідні штати, загрожуючи не менш серйозними наслідками.