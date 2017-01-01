В Ірані тривають вибори президента

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Фото: AFP Верховний лідер Ірану аятола Хаменеї

На пост глави держави претендує чотири кандидати

В Ірані сьогодні, 19 травня, почалося голосування на виборах президента країни.

Про це повідомляє BBC.

Загалом на пост глави держави претендує чотири кандидати: нинішній глава держави 68-річний Хассан Рухані, 70-річний екс-міністр промисловості Ірану Мостафа Хашемі Таба, 70-річний екс-глава міністерства культури країни Мостафа Мірсалім та 50-річний екс-генпрокурор Ірану Ібрагім Раісі.

«68-річний Рухані – помірний клерикал, який вів переговори щодо ядерної угоди зі світовими державами в 2015 році, протистоїть трьом іншим кандидатам», – зазначає BBC.

Його головним суперником вважається Ібрагім Раісі, 56-річний безкомпромісний клерикал та колишній прокурор, який близький до верховного лідера аятоли Алі Хаменеї.

Якщо ніхто не набере понад 50% голосів, то другий тур відбудеться наступного тижня.

Повідомляється, що кожного чинного президента було переобрано в Ірані, починаючи з 1985 року, коли сам аятола Хаменеї виграв другий термін.

Сьогодні він опустив свій бюлетень через кілька хвилин після того, як виборчі дільниці відкрилися о 8:00 за місцевим часом.

Нинішній глава держави Рухані проголосував приблизно через годину після відкриття дільниць.

Нагадаємо, напередодні міністерство фінансів США розширило санкційний список, що стосується ракетної програми Ірану та надання допомоги Сирії.

Після цього Іран заявив, що нові санкції США, націлені на програму з розвитку балістичних ракет, демонструють ворожість Вашингтона та можуть зруйнувати ядерну угоду 2015 року між Тегераном і світовими державами.