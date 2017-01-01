В Ірландії хочуть провести референдум про незалежність

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Слідом за Шотландією про проведення референдуму заговорили і в Ірландії

Націоналістична партія Північної Ірландії «Шинн Фейн» заявила, що хоче «якомога швидше» провести референдум в країні з питання відокремлення від Великобританії.

Про це пише Reuters.

«Вихід Великобританії з ЄС стане катастрофою для економіки і катастрофою для народу Ірландії. Референдум щодо ірландської єдності повинен відбутися якомога швидше», - заявила лідер політсили Мішель О'Ніл.

Як повідомляється, партія регулярно закликала відокремити Північну Ірландію від Британії, однак їм опонував державний секретар Джеймс Брокеншир. Проведені раніше соціологічні опитування серед ірландців також свідчили про бажання залишитися в складі Британії, однак вони не проводилися останніми місяцями.

Крім того, перший міністр Шотландії Нікола Стерджен оголосила, що вона запросить дозвіл регіонального парламенту на проведення повторного референдуму про незалежність, оскільки більшість шотландців висловилися проти Brexit і хочуть залишитися в Європейському Союзі.