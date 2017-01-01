В Ірпені п'яний співробітник Міносвіти влаштував ДТП - ЗМІ

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П'яний співробітник Міносвіти влаштував ДТП

У ніч на середу в Ірпені Київської області співробітник Міносвіти в нетверезому стані влаштував ДТП.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

«П'яний співробітник міністерства освіти на Renau вилетів на зустрічну смугу і врізався в автомобіль ВАЗ. Водія ВАЗ госпіталізувала швидка», - повідомляє ресурс, додаючи, що співробітник міністерства «перебував у дуже нетверезому стані».

У той же час, начальник управління комунікації ГУ Нацполіції Київської області Микола Жукович у коментарі телеканалу «112 Україна» не підтвердив і не спростував участь співробітника міністерства в ДТП.

«Неважливо, до якого міністерства або відомства він належить, головне, що він у нетверезому стані сів за кермо і став винуватцем ДТП, через яке постраждали люди, що вже є злочином, і його автомобіль, як знаряддя злочину зараз перебуває на штрафмайданчику» , - заявив Жукович.

«ДТП сталося з вини водія Renau, який виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автомобілем «Жигулі». В автомобілі «Жигулі» постраждав чоловік, його доставили в лікарню і надали медичну допомогу, потім він знову повернувся до місця ДТП. У водія Renau 1986 року народження було 3.2% проміле - це стан важкого сп'яніння», - повідомив він.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження.

«Згідно із законом передбачено покарання за керування транспортним засобом в нетверезому стані у вигляді штрафу в розмірі 10 тисяч і позбавлення водійських прав на рік», - уточнили в поліції.