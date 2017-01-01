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    В Ірпені п'яний співробітник Міносвіти влаштував ДТП - ЗМІ

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    П'яний співробітник Міносвіти влаштував ДТП
    П'яний співробітник Міносвіти влаштував ДТП

    У ніч на середу в Ірпені Київської області співробітник Міносвіти в нетверезому стані влаштував ДТП.

    Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    «П'яний співробітник міністерства освіти на Renau вилетів на зустрічну смугу і врізався в автомобіль ВАЗ. Водія ВАЗ госпіталізувала швидка», - повідомляє ресурс, додаючи, що співробітник міністерства «перебував у дуже нетверезому стані».

    У той же час, начальник управління комунікації ГУ Нацполіції Київської області Микола Жукович у коментарі телеканалу «112 Україна» не підтвердив і не спростував участь співробітника міністерства в ДТП.

    «Неважливо, до якого міністерства або відомства він належить, головне, що він у нетверезому стані сів за кермо і став винуватцем ДТП, через яке постраждали люди, що вже є злочином, і його автомобіль, як знаряддя злочину зараз перебуває на штрафмайданчику» , - заявив Жукович.

    «ДТП сталося з вини водія Renau, який виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автомобілем «Жигулі». В автомобілі «Жигулі» постраждав чоловік, його доставили в лікарню і надали медичну допомогу, потім він знову повернувся до місця ДТП. У водія Renau 1986 року народження було 3.2% проміле - це стан важкого сп'яніння», - повідомив він.

    За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження.

    «Згідно із законом передбачено покарання за керування транспортним засобом в нетверезому стані у вигляді штрафу в розмірі 10 тисяч і позбавлення водійських прав на рік», - уточнили в поліції.

    ДТП
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