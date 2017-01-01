В Ірпені спалили три автівки, що були припарковані біля багатоповерхівки

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Відкрито кримінальне провадження

У місті Ірпінь, сьогодні о 3 годині ночі, сталося загоряння трьох автомобілів, які були припарковані біля багатоквартирного будинку. На місці пожежі працювали рятувальники та поліцейські, повідомляє Відділ комунікації поліції Київської області.

Працівники поліції на місці події вилучили обгорілі зразки, по яким призначені відповідні експертизи.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст.194 (умисне пошкодження або знищення майна) Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють свідків події, проводять низку необхідних заходів, спрямованих на розкриття правопорушення.