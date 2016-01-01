В Ірпені відкрили центр реабілітації для бійців з ампутованими кінцівками



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Центр реабілітації військовослужбовців, що втратили кінцівки, відкрили в Ірпені під Києвом. Туди вже з понеділка почнуть направляти пацієнтів з військових шпиталів з усієї України.

Про це повідомляє 5 канал.

Поки що це тільки одне відділення на десять ліжок. У центрі, окрім фахових лікарів, працюватимуть інструкторами військові, які уже пройшли реабілітацію і протезування. Сюди ж запрошуватимуть представників протезувальних заводів, що пропонуватимуть бійцям продукцію свого виробництва.

«Пацієнти після стабілізації стану будуть евакуюватися сюди для проходження медичної реабілітації, підготовки кукси кінцівки до протезування, адаптації на тимчасовому протезі. Тут буде площадка, де зможуть представники як то державних, так і інших протезувальних закладів презентувати свою інформацію і пацієнт отримає той протез, який він бажає», – розповів начальник Військово-медичного центру професійної патології особового складу ЗСУ Юрій Кіх.

Заклад відкрили коштом благодійників на загальну суму 1,5 млн грн. У планах – приймати не лише військовослужбовців Збройних сил а й бійців силових структур. З можливістю пройти повний курс: від консультацій і до встановлення постійного протеза.

Ми вирішили тут зробити спеціалізований, потужний центр – починаємо фактично з цього відділення. Зараз воно розраховане на 10 пацієнтів. Далі життя покаже. Буде необхідність – ми, звичайно, будемо базу розширювати. Тут унікальна база в Ірпені», – зазначив перший заступник міністра оборони Іван Руснак.