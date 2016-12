В Ісламському центрі Цюриха сталася стрілянин: три людини важко поранені

За даними правоохоронців, нападник зник з місця події

Три людини важко поранені в результаті стрілянини в Ісламському центрі Цюриха (Швейцарія).

Про це повідомляє щвейцарська газета Blick з посиланням на поліцію міста.

SWITZERLAND - Shooting at Islamic Centre in Zurich leaves three injured https://t.co/D97NumSvHi pic.twitter.com/Ya8HyYO7sZ