В Ісламському центрі Цюриха сталася стрілянин: три людини важко поранені
- 19 Грудня, 23:15
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Розсилка
За даними правоохоронців, нападник зник з місця подіїТри людини важко поранені в результаті стрілянини в Ісламському центрі Цюриха (Швейцарія).
Про це повідомляє щвейцарська газета Blick з посиланням на поліцію міста.
SWITZERLAND - Shooting at Islamic Centre in Zurich leaves three injured https://t.co/D97NumSvHi pic.twitter.com/Ya8HyYO7sZ— Voice of Europe (@V_of_Europe) 19 декабря 2016 г.
За даними правоохоронців, нападник зник з місця події.
Поліція перекрила вулиці, що примикають до будівлі Ісламського центру.