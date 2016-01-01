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    В Ісламському центрі Цюриха сталася стрілянин: три людини важко поранені

    • 19 Грудня, 23:15
    • Розсилка

    За даними правоохоронців, нападник зник з місця події

    Три людини важко поранені в результаті стрілянини в Ісламському центрі Цюриха (Швейцарія).

    Про це повідомляє щвейцарська газета Blick з посиланням на поліцію міста.

    За даними правоохоронців, нападник зник з місця події.

    Поліція перекрила вулиці, що примикають до будівлі Ісламського центру.

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