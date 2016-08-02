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    В Іспанії 13 осіб травмувалися через зіткнення порома з пірсом

    • Сьогодні, 18:19
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    Пором
    Пором

    Інцидент стався через «припинення електроживлення». В результаті події був пошкоджений хвилеріз

    В іспанському порту Лас-Пальмас (Канарські острови) пором врізався у пірс, 13 пасажирів отримали травми, повідомляє АР.

    Згідно з повідомленням, інцидент стався через «припинення електроживлення». В результаті події хвилеріз був пошкоджений.

    П'ятеро потірпілих були доставлені в лікарню. Решту пасажирів розмістили у готелях.

    Також наголошується, що через інцидент було пошкоджено трубопровід, що використовується для заправки суден. Стався викид палива в море на площі 3 кв. км.

    Влада заявила, що існує загроза забруднення для прибережних міст Дас-Пальмас і Тельде, в яких проживає майже півмільйона людей.

    Джерело: 112 Україна

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