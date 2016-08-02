В Іспанії 13 осіб травмувалися через зіткнення порома з пірсом
- Сьогодні, 18:19
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Пором
Інцидент стався через «припинення електроживлення». В результаті події був пошкоджений хвилеріз
В іспанському порту Лас-Пальмас (Канарські острови) пором врізався у пірс, 13 пасажирів отримали травми, повідомляє АР.
Згідно з повідомленням, інцидент стався через «припинення електроживлення». В результаті події хвилеріз був пошкоджений.
П'ятеро потірпілих були доставлені в лікарню. Решту пасажирів розмістили у готелях.
Також наголошується, що через інцидент було пошкоджено трубопровід, що використовується для заправки суден. Стався викид палива в море на площі 3 кв. км.
Влада заявила, що існує загроза забруднення для прибережних міст Дас-Пальмас і Тельде, в яких проживає майже півмільйона людей.
Джерело: 112 Україна