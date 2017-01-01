В Іспанії затримали 24 наркоторговців

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Серед затриманих двоє з лідерів групи

Іспанська поліція заарештувала 24 членів колумбійського наркокартелю, що прагнув створити мережу оптового розподілу кокаїну.

Про це повідомляє AP.

«Іспанські поліцейські говорять, що вони заарештували 24 членів колумбійського наркокартелю, який прагнув створити мережу для оптового розподілу кокаїну», – йдеться у повідомленні.

Серед затриманих двоє з лідерів групи.

Поліція конфіскувала шість транспортних засобів, обладнаних сховками для перевезення наркотиків, а також здійснила рейди на будинки в кількох районах Іспанії, включаючи Мадрид та північне узбережжя.