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    В Іспанії затримали українця, який організував контрабанду наркотиків

    • Сьогодні, 21:23
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    Іспанська поліція
    Іспанська поліція

    Подільник арештованого вже встиг сплатити у Вінниці заставу та вийти на волю

    Завдяки ініційованого прокуратурою Вінницької області розшуку житель Вінниці, який разом зі спільником організував канал постачання наркотичних засобів з Іспанії у Вінницю, був затриманий в Іспанії.

    Про це повідомляється на сайті Генеральної прокуратури України.

    Зазначено, що подільника заарештованого в Іспанії вінничанина затримали напередодні у Вінниці, однак після сплати ним застави в розмірі 435 тис. грн він був звільнений з-під варти.

    На даний момент в Іспанію направлені документи, необхідні для екстрадиції злочинця.

    Зазначимо, що наприкінці березня правоохоронці затримали на Сумщині трьох чоловіків, які займалися виготовленням та збутом наркотичних та психотропних речовин в особливо великих розмірах для подальшого розповсюдження. 

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