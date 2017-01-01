В Іспанії затримали українця, який організував контрабанду наркотиків

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Іспанська поліція

Подільник арештованого вже встиг сплатити у Вінниці заставу та вийти на волю

Завдяки ініційованого прокуратурою Вінницької області розшуку житель Вінниці, який разом зі спільником організував канал постачання наркотичних засобів з Іспанії у Вінницю, був затриманий в Іспанії.

Про це повідомляється на сайті Генеральної прокуратури України.

Зазначено, що подільника заарештованого в Іспанії вінничанина затримали напередодні у Вінниці, однак після сплати ним застави в розмірі 435 тис. грн він був звільнений з-під варти.

На даний момент в Іспанію направлені документи, необхідні для екстрадиції злочинця.

Зазначимо, що наприкінці березня правоохоронці затримали на Сумщині трьох чоловіків, які займалися виготовленням та збутом наркотичних та психотропних речовин в особливо великих розмірах для подальшого розповсюдження.