В Італії депутати вимагають від уряду пояснень щодо «представництва ДНР» у Турині



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У запиті до прем’єр-міністра Італії, МЗС та МВС парламентарії вимагають відповіді, чи відкриття «представництва» «ДНР» не суперечить зовнішній політиці Італії та ЄС

Група італійських депутатів від провладної Демократичної партії направила парламентський запит до уряду з вимогою офіційно відреагувати на діяльність так званого «представництва ДНР в Італії», про відкриття якого у Турині оголосили минулого місяця. Свою ініціативу депутати-лівоцентристи оприлюднили 16 січня на прес-конференції в Турині.

У запиті до прем’єр-міністра Італії, МЗС та МВС парламентарії вимагають відповіді, чи відкриття «представництва» «ДНР» не суперечить зовнішній політиці Італії та ЄС і які заходи вживатиме уряд.

«Це не є питання місцевого рівня – це справа національного масштабу, – заявив на прес-конференції депутат Умберто Д’Оттавіо, один із шести підписантів запиту.

«Слід протистояти фашистському націоналізму, який представляє так звана «республіка Донбас». Ми будемо чинити тиск допоки італійський уряд, створений місяць тому, не засудить ініціативу Мауріціо Марроне (координатор псевдо представництва «ДНР» у Турині – ред.)», – додав Д’Оттавіо.

В Італії разом з представниками Демократичної партії діяльності «центру ДНР» протистоїть також Радикальна партія та італійська редакція сайту Stop Fake. «Проросійські сили спробували раніше створити подібний орган у Чехії, але чеський уряд поставив їх на місце. На жаль, італійський уряд обрав очікувальну позицію, та ми впевнені: завдяки парламентському запиту уряд прояснить ситуацію», – зазначив Ігор Боні, представник італійських радикалів.

Сепаратистські ЗМІ минулого тижня повідомили про «спроби політичного тиску з боку членів провладної партії Італії на діяльність представницького центру ДНР в Італії».

14 грудня 2016 року у Турині відбулося відкриття так званого «представництва ДНР в Італії», яке діє при зареєстрованій неурядовій структурі – фонду «Магеллан». Засновники «консульства ДНР» в Італії – активісти правих партій – заявили, що мета організації – через дипломатичні та інституційні канали в Італії «сприяти міжнародному визнанню ДНР».

Посол України в Італії Євген Перелигін назвав відкриття у Турині «представництва ДНР» провокацією, яку здійснили кілька громадян Італії. За даними дипломатів, на території Італії юридично не зареєстроване жодне «представництво» угруповання «ДНР». Це підтвердили 16 грудня Радіо Свобода українські дипломати у Римі.