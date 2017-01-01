В Італії ісламіст напав з ножем на військових, є поранені

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Італійська поліція

Двоє військовослужбовців і офіцер поліції отримали поранення

В п'ятницю, 19 травня, на залізничному вокзалі в Мілані було скоєно збройний напад на двох військовослужбовців і офіцера поліції.

Як повідомляє NEWSru.co.il з посиланням на Libero Quotidiano, 20-річний Ісмаїл Томмазо Бен Йосеф Хосні відповів відмовою на вимогу співробітників служби безпеки пред'явити документи, а потім напав на них з ножем.

В результаті нападу двоє військовослужбовців і офіцер поліції отримали поранення. Вони перебувають у лікарні, медики вважають, що отримані ними поранення не становлять небезпеки для життя.

Нападник затриманий. Ісмаїл Томмазо Бен Йосеф Хосні відомий поліції як наркодилер, останнім часом примкнув до групи радикальних ісламістів. Мати Хосні – італійка, батько – уродженець Тунісу.

Затриманий нападник

До слова, нещодавно стало відомо, що італійська мафія наживалася на найбільшому в Європі притулку для мігрантів.

Джерело: УНІАН