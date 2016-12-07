В Італії стався землетрус: у Римі евакуювали метро
- Сьогодні, 15:37
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Українців попросили не їхати до регіонів Італії, де стався землетрус
Низку станцій метро Рима та деякі школи евакуювали через землетрус у центральній Італії, який відчувався і в столиці.
Про це повідомляє CNN із посиланням на Геологічну службу США (USGS).
Загалом нараховується три поштовхи магнітудою від 5,3 до 5,7 бала. Землетрус стався в Центральній Італії, за 7 км на північний захід від міста Аматріс, яке вже зазнавало наслідків землетрусу в 2016 році.
Як зазначається, епіцентр землетрусу був на глибині
Наразі інформації про жертви немає, однак пожежна служба повідомляє, що сильний снігопад блокує дороги і ускладнює доступ до місць, де стався інцидент.
Посольство України попросило українців тимчасово утриматися від поїздок до регіонів Італії, де стався землетрус.
(18gen-12:00) #Terremoto, proseguono controlli, 850 #vigilidelfuoco impegnati nel cratere. No richieste soccorso per coinvolti da crolli pic.twitter.com/du9KxJlrME— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 18 января 2017 г.
На цей час оцінюються пошкодження будівель та конструкцій у місті, багато з яких стародавні.
Нагадаємо, потужний землетрус магнітудою 6,6 бала стався в ніч на 30 жовтня біля міста Норчія в Центральній Італії.
Вночі на 27 жовтня десятки людей дістали поранення внаслідок двох потужних землетрусів, що сколихнули центральну частину Італії.
Наприкінці серпня внаслідок одного з найпотужніших землетрусів у новітній історії Італії у районі містечка Аматриче загинуло 298 осіб. Італійський уряд оцінив матеріальні збитки від цього стихійного лиха приблизно в чотири мільярди євро.