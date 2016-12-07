В Італії стався землетрус: у Римі евакуювали метро

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Українців попросили не їхати до регіонів Італії, де стався землетрус

Низку станцій метро Рима та деякі школи евакуювали через землетрус у центральній Італії, який відчувався і в столиці.

Про це повідомляє CNN із посиланням на Геологічну службу США (USGS).

Загалом нараховується три поштовхи магнітудою від 5,3 до 5,7 бала. Землетрус стався в Центральній Італії, за 7 км на північний захід від міста Аматріс, яке вже зазнавало наслідків землетрусу в 2016 році.

Як зазначається, епіцентр землетрусу був на глибині 10 км та на відстані 90 км від італійської столиці, через що багато місцевих жителів почало панікувати.

Наразі інформації про жертви немає, однак пожежна служба повідомляє, що сильний снігопад блокує дороги і ускладнює доступ до місць, де стався інцидент.

Посольство України попросило українців тимчасово утриматися від поїздок до регіонів Італії, де стався землетрус.

(18gen-12:00) #Terremoto, proseguono controlli, 850 #vigilidelfuoco impegnati nel cratere. No richieste soccorso per coinvolti da crolli pic.twitter.com/du9KxJlrME — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 18 января 2017 г.





На цей час оцінюються пошкодження будівель та конструкцій у місті, багато з яких стародавні.

Нагадаємо, потужний землетрус магнітудою 6,6 бала стався в ніч на 30 жовтня біля міста Норчія в Центральній Італії.

Вночі на 27 жовтня десятки людей дістали поранення внаслідок двох потужних землетрусів, що сколихнули центральну частину Італії.

Наприкінці серпня внаслідок одного з найпотужніших землетрусів у новітній історії Італії у районі містечка Аматриче загинуло 298 осіб. Італійський уряд оцінив матеріальні збитки від цього стихійного лиха приблизно в чотири мільярди євро.