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    В Італії в результаті ДТП загинув титулований велогонщик

    • Сьогодні, 18:59
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    Мікеле Скарпоні
    Фото: twitter.com/Eurosport_IT
    Мікеле Скарпоні

    Трагедія сталася у Філоттрано під час тренування спортсмена

    У суботу, 22 квітня, в результаті ДТП загинув італійський велогонщик казахстанської команди «Астана» Мікеле Скарпоні, повідомляє Проспорт ТСН.

    Трагедія сталася у Філоттрано під час тренування спортсмена. 37-річного Скарпоні на перехресті збила вантажівка.

    Повідомляється, що медики прибули до місця події через дві хвилини, але велогонщик в результаті лобового зіткнення загинув миттєво.

    П'ять днів тому Скарпоні виграв 1-й етап «Туру Альп» (підсумкове місце в загальному заліку – 4-е). Мікеле Скарпоні повинен був бути капітаном «Астани» у багатоденці «Джиро д'Італія», яка стартує у травні.

    Відзначимо, що в 2011 році італієць став переможцем «Джиро д'Італія» після дискваліфікації іспанця Альберто Контадора.

    Джерело: УНІАН

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