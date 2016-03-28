В Італії в результаті ДТП загинув титулований велогонщик

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Фото: twitter.com/Eurosport_IT Мікеле Скарпоні

Трагедія сталася у Філоттрано під час тренування спортсмена

У суботу, 22 квітня, в результаті ДТП загинув італійський велогонщик казахстанської команди «Астана» Мікеле Скарпоні, повідомляє Проспорт ТСН.

Трагедія сталася у Філоттрано під час тренування спортсмена. 37-річного Скарпоні на перехресті збила вантажівка.

Повідомляється, що медики прибули до місця події через дві хвилини, але велогонщик в результаті лобового зіткнення загинув миттєво.

П'ять днів тому Скарпоні виграв 1-й етап «Туру Альп» (підсумкове місце в загальному заліку – 4-е). Мікеле Скарпоні повинен був бути капітаном «Астани» у багатоденці «Джиро д'Італія», яка стартує у травні.

Відзначимо, що в 2011 році італієць став переможцем «Джиро д'Італія» після дискваліфікації іспанця Альберто Контадора.

Джерело: УНІАН