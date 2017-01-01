В Італії зловмисники намагалися вкрасти тіло засновника Ferrari

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Наркоторговці мали намір викрасти тіло засновника компанії з кладовища в місті Модена, щоб шантажувати його родичів

Італійська поліція розкрила діяльність банди наркоторговців, яка планувала викрасти тіло Енцо Феррарі, засновника Ferrari. Про це повідомляє Corriere della Sera.

За даними правоохоронців, наркоторговці мали намір викрасти тіло засновника компанії з кладовища в місті Модена, щоб шантажувати його родичів і зажадати викуп. Зловмисники, як підкреслюється, неодноразово відвідали кладовище і навіть продумали, через які канали будуть спілкуватися з родичами Феррарі і як будуть зберігати його тіло.

Проте поліції вдалося зловити банду наркоторговців. Відзначається, що вони займалися наркотрафіком та торгівлею зброєю між островом Сардинія і Північною Італією.