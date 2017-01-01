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    В Iвано-Франкiвській області можливі підтоплення

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    Підвищення рівня води можливе на рiчках басейнів Днiстра.
    Фото: ZakNEWS
    Підвищення рівня води можливе на рiчках басейнів Днiстра.

    Через опади очiкується пiдйом рiвнiв води в річках

    В Iвано-Франкiвській області, через значні опади, очiкується   пiдйом   рiвнiв   води   в річках . Про це «Главкому» повідомили у прес-службі ДСНС.

    «За даним Укргідрометцентру, 30 квiтня - 1 травня, внаслідок опадів, на рiчках басейнів Днiстра в межах Iвано-Франкiвської   області,   Прута,   Сірета   очiкується   пiдйом   рiвнiв   води   на  0,3 - 1,3 м над рiвнями», - йдеться в повідомленні.

    Як повідомляв «Главком», на травневі свята в Україні буде тепла погода.  

    Однак найхолоднішими частинами Європи будуть західні області України і північні райони Іспанії і Португалії.

    ДСНС свята
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