В Iвано-Франкiвській області можливі підтоплення

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Фото: ZakNEWS Підвищення рівня води можливе на рiчках басейнів Днiстра.

Через опади очiкується пiдйом рiвнiв води в річках

В Iвано-Франкiвській області, через значні опади, очiкується пiдйом рiвнiв води в річках . Про це «Главкому» повідомили у прес-службі ДСНС.

«За даним Укргідрометцентру, 30 квiтня - 1 травня, внаслідок опадів, на рiчках басейнів Днiстра в межах Iвано-Франкiвської області, Прута, Сірета очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,3 - 1,3 м над рiвнями», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв «Главком», на травневі свята в Україні буде тепла погода.

Однак найхолоднішими частинами Європи будуть західні області України і північні райони Іспанії і Португалії.