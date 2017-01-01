В Ізраїлі до голодного протесту долучились ще 200 палестинських ув'язнених

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Тюрма Ketziot в Ізраілі

Вони протестують проти того, що Управління в'язниць Ізраїлю не виконує їхні вимоги

В Ізраїлі оголосили голодування ще 200 палестинських ув'язнених, повідомляють палестинські неурядові організації. Про це повідомляє «Анадолу».

Ув'язнені оголосили голодування на знак протесту проти того, що Управління в'язниць Ізраїлю не виконує їхні вимоги.

Як повідомляв «Главком», 17 квітня, близько 1300 ув'язнених палестинців розпочали голодний протест, вимагаючи покращення умов утримання. За даними об'єднання палестинських ув'язнених, кількість учасників протесту сягає 1500 осіб.

В ізраїльських тюрмах перебувають близько 6300 палестинців, за даними правозахисників. Палестинські політики критикують Ізраїль за затримання та, на їхню думку, необґрунтовані подовження термінів ув'язнення палестинців.

Щорічно 17 квітня відзначається День палестинських ув'язнених, в ході якого палестинці протестують проти політики Ізраїлю і згадують про своїх родичів, ув'язнених ізраїльтянами.