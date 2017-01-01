В Ізраїлі пом'якшено відповідальність за вживання марихуани



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Штраф за вживання становитиме близько 270 доларів

Кабінет міністрів Ізраїлю схвалив пом'якшення відповідальності за вживання марихуани.

Про це повідомляє ВВС.

Згідно з документом, людина, спіймана на вживанні марихуани в громадському місці, може бути піддана штрафу. Відтепер це не буде вважатися кримінальним правопорушенням.

Штраф за вживання становитиме близько 270 доларів. Відзначається, що при повторному затриманні людини штраф буде подвоєний.

Після третього затримання влада почне спостерігати за порушником, однак після деякого спливу часу у разі непорушення закону спостереження буде скасовано.

Лише у разі четвертого упіймання людини, що вживає марихуану, буде порушено кримінальну справу.

Повідомляється, що кошти, отримані від штрафів, будуть спрямовані на програми освіти з питань наркоманії.

Також наголошується, що Ізраїль став першою державою на Близькому Сході, де декриміналізовано вживання марихуани.