В Ізраїлі припинився голодний протест в'язнів-палестинців

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В’їзд до тюрми Ketziot в Ізраілі

Пенітенціарії і в’язні порозумілися щодо покращення умов утримання

Голодування в'язнів-палестинців, котрі відбувають покарання в пенітенціарних закладах Ізраїлю, припинено. Розпочатий 17 квітня голодний страйк завершився в суботу, 27 травня, після того, як палестинцям вдалося порозумітися з адміністрацією в'язниць щодо покращення умов утримання та припинення порушень прав ув'язнених. Про кінець голодування повідомили як представники спілки в'язнів-палестинців, так і в пенітенціарних органах Ізраїлю, передає інформагенція AFP.

За даними палестинців, на початку акції протесту в ній взяли участь близько 1,5 тисячі палестинських в'язнів. Водночас влада Ізраїлю повідомила про те, що донедавна кількість ув'язнених палестинців, які голодували на знак протесту, становила трохи більше 800. Голодування припинилося за кілька годин до початку Рамадану. Серед вимог учасників голодування - доступ до телефону, розширення прав на відвідання та покращення медичного обслуговування в'язнів.

В ізраїльських пенітенціарних органах повідомили, що в майбутньому дозволятимуть відвідини двічі на місяць. Досі родичам дозволялося відвідувати в'язнів-палестинців лише раз на місяць.

Під час 40-денного голодування палестинці, які проживають на Західному березі річки Йордан, нерідко влаштовували демонстрації на знак солідарності з палестинськими в'язнями.

Як повідомляв «Главком», протест в’язнів розпочався 17 квітня. 21 травня до нього долучилися ще близько 200 в’язнів.

Джерело: Deutsche Welle