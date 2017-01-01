В Ізраїлі розробляють чотиримісний літаючий автомобіль

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Проект літаючого автомобіля

Транспортний засіб літатиме на рідкому водні

В Ізраїлі приступили до розробки автомобіля з вертикальними зльотом і посадкою. Відповідатиме за проект створений Urban Aeronautics стартап Metro Skyway, повідомляє The Verge.

Чотиримісний автомобіль літатиме на реактивному паливі, а згодом перейде на рідкий водень.

CityHawk стане вже другим проектом літаючого автомобіля ізраїльської компанії Urban Aeronautics. Розробка з'явиться на ринку вже через п’ять років.

Автомобіль CityHawk зможе вмістити чотирьох пасажирів. Деякий час транспортний засіб літатиме на авіаційному паливі. Розробники планують у майбутньому створити модель, яка буде використовувати рідкий водень як паливо. Але ця можливість з'явиться, тільки коли технологія стане комерційно придатною і не вибухонебезпечною.

В основі літального апарату буде запатентована Urban Aeronautics система внутрішніх роторів, вбудованих у фюзеляж. Схожа система встановлена в літаючому автомобілі Cormorant, який ізраїльська компанія збирається представити на ринку в 2020 році.

БПЛА вже проходить тестові випробування на авіабазі в Ізраїлі. Пасажирський дрон призначений для евакуації людей із зон лиха і території військових дій.

До слова, в неділю в столиці Ізраїля палестинець поранив ножем чотирьох людей.

Джерело: Кореспондент.net