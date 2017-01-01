В Ізраїлі ув'язнені палестинці розпочали голодування

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Ув'язнені

Таким чином вони вимагають покращення умов утримання

В Ізраїлі в понеділок, 17 квітня, близько 1300 ув'язнених палестинців розпочали голодний протест, вимагаючи покращення умов утримання. Про це повідомив головний тюремний посадовець Палестинської Автономії Ісса Караке. За даними об'єднання палестинських ув'язнених, кількість учасників протесту сягає 1500 осіб.

Ізраїльські тюремники оцінюють кількість учасників голодування у 700 осіб. Речник тюремної служби Ізраїлю Ассаф Лібраті пояснив, що частина в'язнів заявили про намір суто символічно взяти участь у протесті та невдовзі припинити голодування.

В ізраїльських тюрмах перебувають близько 6300 палестинців, повідомляє агентство dpa з посиланням на правозахисників. Палестинські політики критикують Ізраїль за затримання та, на їхню думку, необґрунтовані подовження термінів ув'язнення палестинців.

Щорічно 17 квітня відзначається День палестинських ув'язнених, в ході якого палестинці протестують проти політики Ізраїлю і згадують про своїх родичів, ув'язнених ізраїльтянами.

Джерело: Deutsche Welle