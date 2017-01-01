В ЄБРР відмовились знімати санкції з Росії
- Сьогодні, 18:10
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У ЄБРР підтримали подальше обмеження на фінансування проектів у Росії - Данилюк
Росія на засіданні Ради керуючих Європейського банку реконструкції та розвитку 10 травня безрезультатно спробувала досягти скасування введених в 2014 році обмежень на фінансування проектів в РФ.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив міністр фінансів Олександр Данилюк.
«Сьогодні на засіданні Ради Керуючих ЄБРР Російська Федерація спробувала досягти скасування обмежень на фінансування проектів у РФ. Ці обмеження було введено в 2014 році», - повідомив міністр.
За його словами, основна аргументація російського керуючого була в тому, що ці обмеження завдають шкоди розвитку приватного сектору економіки Росії та нібито негативно впливають на результати роботи банку.
«В свою чергу, у своєму виступі я наголосив, що ситуація, коли один акціонер ЄБРР здійснює військову агресію проти іншого акціонера, є грубим порушенням норм міжнародного права та є неприпустимою», - заявив Данилюк.
«Крім того, військова та економічна агресія Росії проти України наносить шкоду не тільки Україні, але і Росії, включаючи і приватний сектор, про який так «хвилювався» представник РФ. Я також підкреслив, що необхідно продовжити обмежувальні заходи Банку проти Росії», - додав він.
Міністр наголосив, що на засіданні абсолютна більшість акціонерів підтримали продовження обмежень щодо проектів ЄБРР у Росії.
Раніше повідомлялося, що збільшення капіталу Європейського банку реконструкції і розвитку, якщо воно буде здійснюватися, пройде без участі Росії.