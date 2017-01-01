В Єгипті оголошено триденну жалобу за жертвами терактів

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Теракт в Олександрії

Впродовж неділі у Єгипті загинули щонайменше 43 людини

Влада Єгипту оголосила триденний загальнонаціональний траур за жертвами терористичних актів, які були здійснені в двох містах на півночі країни, повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на заяву президентської адміністрації.

Нагадаємо, що внаслідок вибухів у двох церквах Єгипту у містах Олександрія і Танта загинули 43 особи.

Зокрема зазначається, що у Танті загинули 27 осіб. В Олександрії загинули 16 осіб, у т.ч. троє співробітників поліції. Тут вибух стався внаслідок дій смертника, який підірвав себе, коли поліцейські не дозволили йому увійти до церкви.

Президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі, який є верховним головнокомандувачем збройних сил країни, віддав наказ військовим долучитися до захисту «життєвоважливої інфраструктури» держави після терактів у церквах.

Відповідальність за два теракти взяло на себе терористичне угрупування «Ісламська держава».