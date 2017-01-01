В Єгипті перенесли збільшення вартості в’їзних віз

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Віза

Офіційні причини такого рішення наразі не повідомляються

У Мінтуризмі Єгипту повідомили, що вартість в'їздної візи в країну буде підвищено з першого липня, а не з першого березня, як повідомлялося раніше.

Про це з посиланням на єгипетське Міністерство туризму повідомляє агентство Associated Press.

Представники єгипетської влади пояснили, що рішення про перенесення термінів підвищення вартості візи було прийнято на прохання представників тургалузі, які попередили, що такий крок може негативно позначитись на туристичній галузі в міжсезоння, зазначає АР.

Посадові особи говорили на умовах анонімності, оскільки вони не були уповноважені інформувати ЗМІ. Саме тому більш детальної інформації наразі немає.

Як повідомляв «Главком», 24 лютого в Єгипеті заявили, що майже у 2,5 разу збільшується вартість в'їзних віз із 1 березня. Ціна візи підвищується з 25 до 60 дол, а багаторазова віза коштуватиме 70 доларів.

Востаннє єгипетська влада збільшували вартість віз із 15 до 25 дол. у 2014 році.

Нагадаємо, найпопулярнішими туристичними напрямками минулого року для українських громадян залишилися Туреччина та Єгипет. Зокрема, Єгипет обрали 10,4% українських туристів.