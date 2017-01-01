В Єгипті посилюють охорону кордонів через нещодавні теракти
- Сьогодні, 02:23
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Глава Єгипту також доручив силам безпеки підтримувати боєготовність
Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі доручив збройним силам посилити заходи з охорони кордонів після терактів в Танті і Олександрії, що забрали життя понад 40 єгиптян.
«Президент доручив вжити необхідних кроків для охорони кордонів в повній мірі», - йдеться в заяві президентської адміністрації за підсумками засідання Національної ради з оборони.
Крім того, глава Єгипту доручив силам безпеки «підтримувати боєготовність, зберігати пильність і обережність, продовжити посилювання заходів по охороні життєво важливих об'єктів».
Раніше Фаттах ас-Сісі заявив, що в країні на три місці вводиться надзвичайний стан.
Нагадаємо, 9 квітня внаслідок вибухів у двох церквах Єгипту у містах Олександрія і Танта загинули 43 особи.
Зокрема, у Танті загинули 27 осіб. В Олександрії загинули 16 осіб, у т.ч. троє співробітників поліції. Тут вибух стався внаслідок дій смертника, який підірвав себе, коли поліцейські не дозволили йому увійти до церкви.
В країні оголошено триденну жалобу.
Українців серед постраждалих немає.
Рада Безпеки ООН назвала терористичні атаки на християнські храми в Єгипті «жахливими і підлими» і закликала усі країни активно співпрацювати з єгипетською владою для залучення відповідальних за ці напади до правосуддя
Президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі, який є верховним головнокомандувачем збройних сил країни, віддав наказ військовим долучитися до захисту «життєвоважливої інфраструктури» держави після терактів у церквах.
Відповідальність за два теракти взяло на себе терористичне угрупування «Ісламська держава».