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    В Єгипті посилюють охорону кордонів через нещодавні теракти

    • Сьогодні, 02:23
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    Єгипет
    Єгипет

    Глава Єгипту також доручив силам безпеки підтримувати боєготовність

    Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі доручив збройним силам посилити заходи з охорони кордонів після терактів в Танті і Олександрії, що забрали життя понад 40 єгиптян.

    «Президент доручив вжити необхідних кроків для охорони кордонів в повній мірі», - йдеться в заяві президентської адміністрації за підсумками засідання Національної ради з оборони.

    Крім того, глава Єгипту доручив силам безпеки «підтримувати боєготовність, зберігати пильність і обережність, продовжити посилювання заходів по охороні життєво важливих об'єктів».

    Раніше Фаттах ас-Сісі заявив, що в країні на три місці вводиться надзвичайний стан.

    Нагадаємо, 9 квітня внаслідок вибухів у двох церквах Єгипту у містах Олександрія і Танта загинули 43 особи.

    Зокрема, у Танті загинули 27 осіб.  В Олександрії загинули 16 осіб, у т.ч. троє співробітників поліції. Тут вибух стався внаслідок дій смертника, який підірвав себе, коли поліцейські не дозволили йому увійти до церкви.

    В країні оголошено триденну жалобу.

    Українців серед постраждалих немає.

    Рада Безпеки ООН назвала терористичні атаки на християнські храми в Єгипті «жахливими і підлими» і закликала усі країни активно співпрацювати з єгипетською владою для залучення відповідальних за ці напади до правосуддя

    Президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі, який є верховним головнокомандувачем збройних сил країни, віддав наказ військовим долучитися до захисту «життєвоважливої інфраструктури» держави після терактів у церквах. 

    Відповідальність за два теракти взяло на себе терористичне угрупування «Ісламська держава»

     

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