В Єгипті розстріляли автобус з християнами: загинули 23 людини

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Автобус із християнами-коптами піддався нападу на трасі Каїр-Асван в провінції Ель-Мінья

Бойовики розстріляли групу християн, які їхали в монастир Святого Самуїла.

Про це повідомляє Reuters.

Напад на християн-коптів стався в провінції Ель-Мінья в 250 км на південь від Каїра.

В результаті загинуло 23 людини. Ще 25 отримали поранення.

Останнім часом копти неодноразово піддавалися атакам бойовиків. Так, у квітні при напади бойовиків на церкви були вбиті 46 коптських християн.

Нагадаємо, 24 травня терористи попередили про теракт в Єгипті.

Тоді посольство України в Єгипті закликало громадян України, які перебувають на території країни, виявляти підвищену увагу та обережність через загрозу теракту. Адже, екстремістське угруповання HASAM оприлюднило інформацію щодо запланованої на 19.00 24 травня терористичної атаки під назвою «Свист куль». У повідомленні відсутні дані щодо конкретного місця запланованої акції. В той день та час в Єгипті нічого не трапилось, з огляду на єгипетську та міжнародну пресу.