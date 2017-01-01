В Єгипті затримали жінку, яка в Україні зарізала чоловіка та втекла на відпочинок

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Подружжя Літвінових

Вбитий чоловік - відомий у Рівному перукар

23-річну рівнянку Тетяну Літвінову затримали в Єгипті. Жінку підозрюють у вбивстві власного чоловіка, доволі відомого рівненського перукаря Сергія Літвінова. Про це повідомляє агенція новин «Рівне Інформаційне» з посиланням на «РВ».

Наразі невідомо, коли вона прибуде до України. Тетяна спробувала отримати довідку про те, що розлучена, аби знову вийти заміж. Однак після цього опинилася в руках правоохоронців.

Всі інші подробиці поліцейські обіцяють повідомити згодом. Нагадаємо, жінка вбила чоловіка у лютому цього року. На тілі загиблого виявили чотири ножових поранення. Труп було запаковано у поліетиленові пакети та сховано під полицями у підсобці.

Крім того, поліціянти встановили, що після скоєння злочину жінка викрала гроші потерпілого у сумі $10 тис. У випадку, якщо корисливі мотиви скоєння умисного вбивства буде доведено, злочин перекваліфікують на частину 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі від 10 до 15 або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також відомо, що після скоєння злочину, її оголосили в міжнародний розшук.