В Ємені через війну загинули близько 1400 дітей — ООН

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Близько 2000 шкіл у Ємені були пошкоджені, зруйновані або використовуються зараз у військових цілях

З початку ескалації конфлікту в Ємені у березні 2015 року близько 1400 дітей були вбиті і щонайменше 2140 були поранені.

Про це повідомляє Центр новин ООН.

Згідно з повідомленням, близько 2000 шкіл у Ємені були пошкоджені, зруйновані або використовуються зараз у військових цілях.

«Школи повинні бути зонами миру в усі часи, святилищем, де діти можуть вчитися, рости, грати і почуватися в безпеці. Діти ніколи не повинні ризикувати своїм життям тільки для того, щоб відвідати школу», — сказала представниця ЮНІСЕФ в Ємені Мерітксель Релано.

«Атаки 10 січня в районі Ніхм є останніми прикладами того, що діти стають свідками смерті, війни і руйнування замість навчання», — додала вона.