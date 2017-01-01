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    В Ємені через війну загинули близько 1400 дітей — ООН

    • Вчора, 22:18
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    Близько 2000 шкіл у Ємені були пошкоджені, зруйновані або використовуються зараз у військових цілях

    З початку ескалації конфлікту в Ємені у березні 2015 року близько 1400 дітей були вбиті і щонайменше 2140 були поранені.

    Про це повідомляє Центр новин ООН.

    Згідно з повідомленням, близько 2000 шкіл у Ємені були пошкоджені, зруйновані або використовуються зараз у військових цілях.

    «Школи повинні бути зонами миру в усі часи, святилищем, де діти можуть вчитися, рости, грати і почуватися в безпеці. Діти ніколи не повинні ризикувати своїм життям тільки для того, щоб відвідати школу», — сказала представниця ЮНІСЕФ в Ємені Мерітксель Релано.

    «Атаки 10 січня в районі Ніхм є останніми прикладами того, що діти стають свідками смерті, війни і руйнування замість навчання», — додала вона.

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