В Ємені затримали кількох ватажків «Аль-Каїди»

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Терористи «Аль-Каїди»

Більшість затриманих – найманці з різних країн

Контртерористичні підрозділи армії Ємену провели операцію із захоплення членів польового командування терористичної мережі «Аль-Каїда на Аравійському півострові» в провінції Хардамаут на півдні країни.

Про це повідомили в штабі аравійської коаліції, яка надає підтримку уряду Ємену.

За наявною інформацією, операція, в якій був задіяний спецназ і авіація альянсу, пройшла в ніч з п'ятниці на суботу. В результаті оперативних дій вдалося затримати ряд ватажків терористів, більшість - найманці з різних країн. Радикали планували серію терактів на півдні Ємену. Військові вилучили зброю, техніку і вибухові речовини.

У числі польових командирів, які опинилися в руках єменських військових, ватажок екстремістів відомий як єменський «аз-Заркаві».

У Ємені з серпня 2014 року триває протистояння між урядом і шиїтськими хуситами, з 2015 року владі надає підтримку аравійська коаліція на чолі з Саудівською Аравією. Нестабільністю в арабській країні користуються численні терористичні організації, в тому числі «Аль-Каїда» і «Ісламська держава».

Джерело: ТАСС