В Єнакієвому пройшла масштабна акція проти «націоналізації» заводу Ахметова

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Єнакієвський металургійний завод

Частинка учасників акції мітингували за «націоналізацію» великих промислових підприємств

Напередодні «націоналізації», яку розпочали бойовики самопроголошеної «ДНР», в Єнакієвому була проведена масштабна акція. Про це повідомив народний депутат, координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

За його даними, біля будівлі Єнакіївської міської адміністрації відбувся мітинг працівників ВАТ «Єнакіївський металургійний завод» (входить до корпорації «СКМ», власник Рінат Ахметов) і державних установ міста. «Очікувана кількість учасників мітингу працівників заводу становила приблизно 1000 чоловік, проте, за рахунок працівників «державних установ», досягла 10 000», - повідомив Тимчук.

«Під час мітингу працівники заводу виступали проти «націоналізації» зазначеного металургійного заводу. Інша частина мітингувальників (з числа працівників різних «бюджетних установ», зібраних «місцевою владою ДНР») мітингували за «націоналізацію» великих промислових підприємств з гаслами «Підтримаємо рішення глави Донецької народної республіки», «Київ! Досить грабувати Донбас», «Введення тимчасової адміністрації - збереження робочих місць» і т.д.», - розповів нардеп.

За результатами заходу було оголошено про прийняття рішення ввести «зовнішнє управління» представниками «міністерства промисловості і торгівлі ДНР» на підприємствах, які перебувають під юрисдикцією України. Так, з 01.03.2017 на території ЗАТ «ЄМЗ» почав працювати представник «міністерства ДНР», якому було виділено кабінет в будівлі управління металургійного заводу, повідомив Тимчук.

Нагадаємо, 27 лютого ватажки «ДНР» і «ЛНР» Олександр Захарченко та Ігор Плотницький заявили, що так звані республіки введуть зовнішнє управління на підприємствах української юрисдикції і перестануть постачати до України вугілля, якщо Київ не припинить транспортну блокаду Донбасу до початку березня. Вони заявили, що будуть «перебудовувати всі виробничі процеси і орієнтувати їх на ринок Росії та інших країни».

Співробітники Служби безпеки України перехопили розмови ватажка т.зв. «ДНР» Захарченка з начальником управління внутрішньої та зовнішньої політики адміністрації Трапєзніковим, які доводять справжні наміри терористів щодо використання торговельної блокади ОРДЛО.

Пізніше СБУ перехопила чергову розмову ватажка Захарченка з громадянином РФ, в якій обговорюється подальша доля «націоналізованих» терористами українських підприємств.

1 березня Захарченко заявив, близько 40 підприємств української юрисдикції перейшли під «зовнішнє управління» в «республіці».

Група СКМ заявила, що завжди працювала і продовжує працювати виключно у рамках українського законодавства, у тому числі підприємства на тимчасово неконтрольованій території.

Як повідомлялося, нардеп Сергія Тарута пояснив, що таке націоналізація в розумінні бойовиків.