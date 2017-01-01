В ЄС чекають оприлюднення рішення РНБО щодо блокади Донбасу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Майя Косьянчич

ЄС залишається твердим у своїй підтримці суверенітету, незалежності і територіальної цілісності України

У Європейському союзі зможуть оцінити рішення Ради національної безпеки та оборони України щодо призупинення переміщення вантажів через лінію зіткнення на Донбасі лише після публікації документа. Про це «Укрінформу» повідомила речник Єврокомісії Майя Косьянчич.

«Ми зможемо надати оцінку щодо зобов’язання України продовжувати дотримуватися інклюзивного підходу (у частині забезпечення прав населення на непідконтрольних територіях. – Ред.), коли рішення, оголошене у середу Радою національної безпеки та оборони України, щодо тимчасового припинення переміщення вантажів через лінію зіткнення, буде опубліковане», – заявила вона.

Косьянчич зауважила, що Мінські домовленості залишаються базою для мирного і сталого розв’язання конфлікту на сході України.

«ЄС залишається твердим у своїй підтримці суверенітету, незалежності і територіальної цілісності України», – наголосила Косьянчич.

Нагадаємо, 15 березня РНБО ухвалила рішення щодо припинення переміщення вантажів через лінію зіткнення.

16 березня президент Петро Порошенко підписав це рішення.

Разом з тим голова представництва ЄС в Україні Х’юг Мінгареллі заявив, що рішення про встановлення блокади Донбасу суперечить попередній політиці українського уряду, яку поділяли в ЄС, але для формулювання остаточної позиції ЄС очікує пояснень від України.

Читайте також статтю: «Блокада від Порошенка. Як це буде?»