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    В ЄС попередили українців, що безвіз не треба чекати саме 12 червня

    • Сьогодні, 14:36
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    Не можна називати конктретних дат, поки процес триває, - Девіід Стулік

    У Представництві ЄС в Україні застерігають від розповсюдження інформації про те, що безвіз з ЄС для України набуде чинності 12 червня.

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    Про це написав речник Представництва ЄС в Україні Девід Стулік.

    «Як я багато разів казав, не можна називати конктретних дат, поки процес триває. Сами себе заганяєте в кут і на додаток, коли ці дати як в минулому не виправдалися, відразу вся провина падає на ЄС», - заявив Стулік.

    Він наголосив, що «пересічний громадянин, замість цього, щоб йому хтось пояснив процес, потім думає, що ЄС тут крайній і винен».

    «Це дуже некоректно і... небезпечно. Не підривайте довіру до ЄС. Раз ми дали слово, то ми його обовязково виконаємо», - наголосив Стулік.

    Він відзначив, що ЗМІ також повинні мати певну відповідальність перед суспільством і не створювати за будь-яку ціну «сенсаційні» новини.


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    Зазначимо, що іноземний журналіст Рікард Йозвяк назвав точну дату (12 червня) набуття чинності безвізу для України.

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