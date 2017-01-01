В ЄС попередили українців, що безвіз не треба чекати саме 12 червня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Не можна називати конктретних дат, поки процес триває, - Девіід Стулік

У Представництві ЄС в Україні застерігають від розповсюдження інформації про те, що безвіз з ЄС для України набуде чинності 12 червня.

Про це написав речник Представництва ЄС в Україні Девід Стулік.

«Як я багато разів казав, не можна називати конктретних дат, поки процес триває. Сами себе заганяєте в кут і на додаток, коли ці дати як в минулому не виправдалися, відразу вся провина падає на ЄС», - заявив Стулік.

Він наголосив, що «пересічний громадянин, замість цього, щоб йому хтось пояснив процес, потім думає, що ЄС тут крайній і винен».

«Це дуже некоректно і... небезпечно. Не підривайте довіру до ЄС. Раз ми дали слово, то ми його обовязково виконаємо», - наголосив Стулік.

Він відзначив, що ЗМІ також повинні мати певну відповідальність перед суспільством і не створювати за будь-яку ціну «сенсаційні» новини.





Зазначимо, що іноземний журналіст Рікард Йозвяк назвав точну дату (12 червня) набуття чинності безвізу для України.