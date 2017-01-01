В ЄС «порадували» Україну: перспективи членства не буде найближчі 10 років

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Перспектива членства України в ЄС

Екс-прем’єр Литви Андрюс Кубілюс зазначив, що в ЄС дуже великі внутрішні проблеми

У найближчі 10 років в Європейському Союзі не буде політичної волі запропонувати членство Україні. Про це в ефірі «5 каналу» заявив колишній прем’єр-міністр Литви, депутат Сейму Литовської Республіки Андрюс Кубілюс.

«Європа сама має дуже великі внутрішні проблеми, і тому ми досить реально бачимо, що, хоч ми і залишаємося з твердою позицією приєднання України до Європейського Союзу врешті-решт, але ми не бачимо можливості у найближчі 10 років, щоби з'явилася на стороні Європейського Союзу політична воля сказати Україні, що от, давайте, ми цю перспективу даємо», – зазначив Кубілюс.

Як відомо, Нідерланди досі не ратифікували Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Депутат Європейського парламенту від Нідерландів, ліберал Йоханнес ван Бален сподівається, що парламент Нідерландів зможе ратифікувати Угоду за два-три місяці.

Раніше повідомлялося, що ратифікація угоди відкладається до того часу, поки не буде обраний новий парламент країни. Відзначалося, що ратифікація угоди парламентом Нідерландів залежатиме від підсумку виборів та від того, який результат матиме партія євроскептика Герта Вілдерса.