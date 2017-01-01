В ЄС розповіли, коли почнуть приймати нових членів
- Сьогодні, 08:57
-
Розсилка
Юнкер не бачить, щоб хоч одна з країн-кандидатів була готова вступити в ЄС до 2020 року
Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер не бачить перспектив приєднання до Євросоюзу нових членів, принаймні, до закінчення свого мандату в 2019 році. Про це він сказав на конференції в Лувенському католицькому університеті (Бельгія).
«Не буде нових членів до 2019 року, коли я піду (з цього поста)», - заявив Юнкер.
Він нагадав, що говорив це ще в 2014 році, коли вступив на посаду.
«Жодна з країн-кандидатів не відповідає копенгагенським критеріям (які необхідні для вступу в ЄС. – Ред.). Але, без сумніву, в майбутньому розширення будуть», - заявив глава Єврокомісії.
Він зазначив, що тривають переговори з західнобалканськими країнами, яким ЄС вже обіцяв «європейську перспективу», в минулому році відкрито нові статті переговорів з Туреччиною, яка, однак, на його думку, зараз все більше віддаляється від Європи, йдуть переговори між кіпрськими громадами про об'єднання острова.
«Але я не бачу, щоб хоч одна з країн-кандидатів була готова вступити в ЄС до 2020 року», - сказав він.
Нагадаємо, колишній прем’єр-міністр Литви, депутат Сейму Литовської Республіки Андрюс Кубілюс заявив, що у найближчі 10 років в Європейському Союзі не буде політичної волі запропонувати членство Україні.