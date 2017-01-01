  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    В ЄС розповіли, коли почнуть приймати нових членів

    • Сьогодні, 08:57
    • Розсилка
    Жан-Клод Юнкер
    Жан-Клод Юнкер

    Юнкер не бачить, щоб хоч одна з країн-кандидатів була готова вступити в ЄС до 2020 року

    Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер не бачить перспектив приєднання до Євросоюзу нових членів, принаймні, до закінчення свого мандату в 2019 році. Про це він сказав на конференції в Лувенському католицькому університеті (Бельгія).

    «Не буде нових членів до 2019 року, коли я піду (з цього поста)», - заявив Юнкер.

    Читайте також

    Він нагадав, що говорив це ще в 2014 році, коли вступив на посаду.

    «Жодна з країн-кандидатів не відповідає копенгагенським критеріям (які необхідні для вступу в ЄС. – Ред.). Але, без сумніву, в майбутньому розширення будуть», - заявив глава Єврокомісії.

    Він зазначив, що тривають переговори з західнобалканськими країнами, яким ЄС вже обіцяв «європейську перспективу», в минулому році відкрито нові статті переговорів з Туреччиною, яка, однак, на його думку, зараз все більше віддаляється від Європи, йдуть переговори між кіпрськими громадами про об'єднання острова.

    «Але я не бачу, щоб хоч одна з країн-кандидатів була готова вступити в ЄС до 2020 року», - сказав він.

    Нагадаємо, колишній прем’єр-міністр Литви, депутат Сейму Литовської Республіки Андрюс Кубілюс заявив, що у найближчі 10 років в Європейському Союзі не буде політичної волі запропонувати членство Україні. 

    Джерело: Інтерфакс-Україна
    Читайте також
    ЄС Жан-Клод Юнкер Асоціація з ЄС
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ