  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    В ЄС розраховують на безвіз для України в кінці весни – ЗМІ

    • Сьогодні, 13:41
    • Розсилка
    <span>Безвізовий режим для України</span>
    Безвізовий режим для України

    Грузія може отримати безвізовий режим до квітня-травня

    В Європейському союзі очікують, що Україна отримає безвізовий режим до травня-червня 2017 року. Про це брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк повідомив у своєму Twitter.

    Читайте також

    «У Брюсселі розраховують, що Грузія отримає безвізовий режим до квітня-травня, а Україна – до травня-червня», – написав журналіст.

    Нагадаємо, комітет постійних представників країн ЄС (Coreper) затвердив від імені Ради ЄС компромісний текст, узгоджений з Європейським парламентом, щодо механізму призупинення безвізового режиму.

    Як повідомлялося, Європарламент переніс прогнозну дату розгляду українського безвізу з 2 лютого на 3 квітня.

    Пізніше в Європарламенті заявили, що питання надання Україні безвізового режиму буде винесено на голосування у Європейському парламенті одразу після завершення міжінституційних переговорів, дата розгляду цього питання – 3 квітня 2017 року – не є обов’язковою. 

    19 грудня президент Європарламенту Мартін Шульц у телефонній розмові з президентом України Петром Порошенком підтвердив готовність Європейського парламенту завершити всі відповідні внутрішні процедури з тим, щоб виконати зобов'язання Євросоюзу із надання українським громадянам права на безвізові поїздки до ЄС.

    У грудні 2016-го президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що громадяни України будуть вільні від візових зобов’язань Євросоюзу через кілька тижнів

    Читайте також
    безвізовий режим
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ