В ЄС розраховують на безвіз для України в кінці весни – ЗМІ

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Безвізовий режим для України

Грузія може отримати безвізовий режим до квітня-травня

В Європейському союзі очікують, що Україна отримає безвізовий режим до травня-червня 2017 року. Про це брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк повідомив у своєму Twitter.

«У Брюсселі розраховують, що Грузія отримає безвізовий режим до квітня-травня, а Україна – до травня-червня», – написав журналіст.

expectations in Brussels is that #Georgia will get visa free by April/May & #Ukraine by May/June. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 11 января 2017 г.

Нагадаємо, комітет постійних представників країн ЄС (Coreper) затвердив від імені Ради ЄС компромісний текст, узгоджений з Європейським парламентом, щодо механізму призупинення безвізового режиму.

Як повідомлялося, Європарламент переніс прогнозну дату розгляду українського безвізу з 2 лютого на 3 квітня.

Пізніше в Європарламенті заявили, що питання надання Україні безвізового режиму буде винесено на голосування у Європейському парламенті одразу після завершення міжінституційних переговорів, дата розгляду цього питання – 3 квітня 2017 року – не є обов’язковою.

19 грудня президент Європарламенту Мартін Шульц у телефонній розмові з президентом України Петром Порошенком підтвердив готовність Європейського парламенту завершити всі відповідні внутрішні процедури з тим, щоб виконати зобов'язання Євросоюзу із надання українським громадянам права на безвізові поїздки до ЄС.

У грудні 2016-го президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що громадяни України будуть вільні від візових зобов’язань Євросоюзу через кілька тижнів.