В ЄС спрогнозували, коли набуде чинності безвіз для України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Очільник представництва Євросоюзу в Україні Г'ю Мінгареллі

За поточним планом, безвізовий режим має набути чинності до кінця червня

Безвізовий режим між Україною та Євросоюзом має набути чинності до кінця червня нинішнього року. Про це заявив голова представництва Європейського союзу в Україні Г'ю Мінгареллі в інтерв'ю «РБК-Україна».

«Принципове рішення вже було ухвалено відповідними органами ЄС. За поточним планом, безвізовий режим має набути чинності до кінця червня. Я не можу назвати конкретні дати, але, як я уже казав, цей процес має бути завершений, як це нині заплановано, до кінця червня», - сказав він.

Мінгралеллі також переконаний, що результати виборів у Німеччині та Франції, які відбудуться цього року, «не повинні мати вплив на це конкретне питання – отримання Україною безвізового режиму».

Голова представництва ЄС в Україні також прокоментував процес ратифікації Угоди про Асоціацію Україна-ЄС. «Нижня палата парламенту Нідерландів минулого тижня підтримала Угоду про Асоціацію. Тепер черга Сенату. Ми сподіваємось, що це питання буде вирішено протягом декількох наступних тижнів і з позитивним результатом», - сказав він.

Нагадаємо, що 9 березня Комітет Європарламенту з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ остаточно затвердив проект резолюції про внесення України до переліку країн, громадянам яких скасовуються візові вимоги. За відповідне рішення проголосували 39 членів комітету, один утримався та четверо були проти.

Для отримання Україною безвізового режиму з Євросоюзом лишилось здійснити ряд технічних процедур, у результаті чого юридичне рішення про «безвіз» може бути ухвалене вже в середині червня 2017 року, вважають в Адміністрації президента України.

Джерело: Укрінформ