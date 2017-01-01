В Європарламенті назвали дату запровадження безвізу для України

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Безвізовий режим для громадян України

Вже з 11 червня європейські кордони відкриються для України

В Європарламенті підтверджують запровадження безвізового режиму для подорожей українських громадян до країн ЄС 11 червня.

Про це заявив у четвер голова делегації Європарламенту до парламентського комітету асоціації ЄС-Україна Даріуш Росаті, повідомляє Укрінформ.

«Вже з 11 червня європейські кордони відкриються для України», - переконаний Росаті.

Він наголосив, що українці заслужили на безвізовий режим з ЄС.

Польський європарламентарій також висловив переконання, що нинішнє керівництво України більше віддане реформам, ніж попередні уряди.

Як повідомляв «Главком», Комітет постійних представників ЄС (COREPER) 26 квітня схвалив надання безвізового режиму для України.

6 квітня Європейський парламент 521 голосом підтримав надання українцям права на безвізові поїздки до країн ЄС.

У Європейському парламенті розповіли, з якими країнами ЄС і Шенгенської зони діятиме безвізовий режим для українців.

Документ про лібералізацію візового режиму мають підписати президент Європарламенту та головуючий у Раді ЄС представник Мальти. Рішення набуде чинності на 20-й день після опублікування документа. Експерти кажуть, що вже з середини червня українці, які мають біометричні паспорти, зможуть здійснювати короткотермінові (до 90 днів упродовж півроку) подорожі до Євросоюзу з туристичною метою.