В Європарламенті обговорять правовий статус роботів

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Документ направлять національним урядам для подальшого обговорення поправок, перш ніж він стане законом ЄС

Депутати Європарламенту розглянуть першу всеосяжну збірку правил, яка визначатиме, як люди взаємодіятимуть зі штучним інтелектом і роботами.

Про це повідомляє ВВС.

Доповідь, представлена євродепутатам, чітко визначає, що світ стоїть на порозі «нової індустріальної революції роботів». Євродепутати мають вирішити, чи надавати роботам правовий статус як «електронній людині».

Згідно зі збіркою, всі розробники мають переконатися, що роботи мають вимикач, який дозволить у разі необхідності відключати всі функції.

Крім того, користувачі повинні мати можливість використовувати роботів «без ризику або страху фізичної або психологічної шкоди», йдеться в доповіді.

У звіті зазначено, що роботи, боти, андроїди та інші прояви штучного інтелекту готові «почати нову промислову революцію, яка, ймовірно, торкнеться всіх прошарків суспільства».

Нова ера роботів має потенціал для «практично безмежного процвітання», але й порушує питання про їхнє майбутнє, а також про те, чи повинні будуть держави-члени ввести базовий дохід на тлі того, що роботи займають робочі місця.

Якщо депутати Європарламенту проголосують на користь законодавства, документ направлять національним урядам для подальшого обговорення поправок, перш ніж він стане законом ЄС.