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    В Європарламенті обрали 14 віце-президентів

    • Сьогодні, 17:12
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    П'ять квесторів ЄП буде обрано також сьогодні ввечері

    Євродепутати у середу обрали 14 заступників президента Європейського парламенту з два раунди голосування, передає прес-служба євроінституції.

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    «Після виборів президента депутати Європарламенту обрали 14 заступників голови за два раунди голосування у середу. Для того, щоб бути обраними, кандидатам необхідно було отримати абсолютну більшість дійсних голосів», - йдеться у повідомленні.

    Як зазначається, нові заступники голови ЄП - з шести різних політичних груп. Десять з них обрали у першому раунді голосування, ще чотирьох - у другому.

    П'ять квесторів ЄП буде обрано в середу під час голосування, яке розпочнеться о 16:30 за місцевим часом (17:30 за Києвом).

    Нагадаємо, Антоніо Таяні обрали новим головою Європарламенту, отримавши 351 голос і перемігши у Джанні Піттелли, у якого було 282 голосів.

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