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    В Європарламенті спрацювала пожежна сигналізація перед дебатами щодо українського безвізу

    • Сьогодні, 19:47
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    Європарламент&nbsp;
    Європарламент 

    Пожежна сигналізація спрацювала в ЄП під час пленарного засідання в Страсбурзі

    На засіданні Європейського парламенту, який сьогодні мав провести дебати щодо надання безвізового режиму українським громадянам, спрацювала пожежна сигналізація, і головуючий попросив усіх депутатів залишити зал засідань.

    Як видно із прямої трансляції на сайті Європарламенту, депутати пішли із залу.

    «Засідання призупинене до появи нової інформації», - сказав головуючий. 

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    Також він зазначив, що коли спрацьовує пожежна сигналізація, усі присутні у приміщенні повинні бути евакуйованими.

    Водночас через деякий час депутати почали повертатися до залу, але засідання станом на 19.22 не відновлено.

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