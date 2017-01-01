В Європарламенті спрацювала пожежна сигналізація перед дебатами щодо українського безвізу
- Сьогодні, 19:47
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Пожежна сигналізація спрацювала в ЄП під час пленарного засідання в Страсбурзі
На засіданні Європейського парламенту, який сьогодні мав провести дебати щодо надання безвізового режиму українським громадянам, спрацювала пожежна сигналізація, і головуючий попросив усіх депутатів залишити зал засідань.
Як видно із прямої трансляції на сайті Європарламенту, депутати пішли із залу.
«Засідання призупинене до появи нової інформації», - сказав головуючий.
Також він зазначив, що коли спрацьовує пожежна сигналізація, усі присутні у приміщенні повинні бути евакуйованими.
Водночас через деякий час депутати почали повертатися до залу, але засідання станом на 19.22 не відновлено.
a fire alarm in the EP plenary in Strasbourg just before the debate on visa lib for #Ukraine. always drama on this file....— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 5 апреля 2017 г.