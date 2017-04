В Європарламенті спрацювала пожежна сигналізація перед дебатами щодо українського безвізу

Пожежна сигналізація спрацювала в ЄП під час пленарного засідання в Страсбурзі

На засіданні Європейського парламенту, який сьогодні мав провести дебати щодо надання безвізового режиму українським громадянам, спрацювала пожежна сигналізація, і головуючий попросив усіх депутатів залишити зал засідань.

Як видно із прямої трансляції на сайті Європарламенту, депутати пішли із залу.

«Засідання призупинене до появи нової інформації», - сказав головуючий.

Також він зазначив, що коли спрацьовує пожежна сигналізація, усі присутні у приміщенні повинні бути евакуйованими.

Водночас через деякий час депутати почали повертатися до залу, але засідання станом на 19.22 не відновлено.

a fire alarm in the EP plenary in Strasbourg just before the debate on visa lib for #Ukraine. always drama on this file....