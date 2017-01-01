В Європарламенті відбудуться термінові дебати щодо ситуації на Донбасі

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Європарламент

Дебати на тему «Погіршення ситуації на сході України» пройдуть 14 лютого

Європарламент проведе дебати щодо погіршення ситуації на сході України. Відповідне питання було терміново включено до порядку денного засідання законодавчого органу ЄС, яке відбудеться наступного тижня у Страсбурзі.

Дебати на тему «Погіршення ситуації на сході України» пройдуть у вівторок, 14 лютого, у Страсбурзі, повідомляє Укрінформ.

У дебатах візьме участь високий представник ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки Федеріка Могеріні.

Водночас за результатами дебатів Європарламент не ухвалюватиме на цій сесії резолюції щодо України.

Як відомо, 29 січня загострилася ситуація в Авдіївці, після цього в політикумі з'явилися заяви про можливість введення воєнного стану в разі ескалації ситуації в зоні АТО.

Більше читайте в статті «Главкома» «Патріоти проти агентів Кремля». Чому в Україні знов заговорили про воєнний стан?»