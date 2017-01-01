В Європі через морози загинула щонайменше 61 людина
- Вчора, 22:37
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Серед загиблих переважно бездомніХолодна погода, що встановилася минулого тижня, забрала в Європі загалом вже 61 життя.
Про це повідомляє DW.
Серед загиблих переважно бездомні.
Зокрема, відомо про щонайменше вісьмох замерзлих на Балканах, де тисячі людей у віддалених регіонах, відрізаних через снігопади, залишилися без опалення під час морозів нижче мінус 20 градусів за Цельсієм.
Трагедії також сталися у Сербії, Албанії та Македонії — там загинули в основному люди похилого віку.
В Польщі загинуло шестеро людей, повідомили у кризовому центрі країни. У Румунії заявили про шість нових смертей від переохолодження за останні дні.
Місцева влада у країнах закликає допомагати особливо вразливим верствам населення, зокрема безпритульним.
Румунія також призупинила судноплавство Дунаєм і навчання у школах.