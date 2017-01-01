  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    В Європі через морози загинула щонайменше 61 людина

    • Вчора, 22:37
    • Розсилка

    Серед загиблих переважно бездомні

    Холодна погода, що встановилася минулого тижня, забрала в Європі загалом вже 61 життя.

    Про це повідомляє DW.

    Серед загиблих переважно бездомні.

    Зокрема, відомо про щонайменше вісьмох замерзлих на Балканах, де тисячі людей у віддалених регіонах, відрізаних через снігопади, залишилися без опалення під час морозів нижче мінус 20 градусів за Цельсієм.

    Трагедії також сталися у Сербії, Албанії та Македонії — там загинули в основному люди похилого віку.

    В Польщі загинуло шестеро людей, повідомили у кризовому центрі країни. У Румунії заявили про шість нових смертей від переохолодження за останні дні.

    Місцева влада у країнах закликає допомагати особливо вразливим верствам населення, зокрема безпритульним.

    Румунія також призупинила судноплавство Дунаєм і навчання у школах.

    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ