В Європі через морози загинула щонайменше 61 людина

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Серед загиблих переважно бездомні

Холодна погода, що встановилася минулого тижня, забрала в Європі загалом вже 61 життя.

Про це повідомляє DW.

Серед загиблих переважно бездомні.

Зокрема, відомо про щонайменше вісьмох замерзлих на Балканах, де тисячі людей у віддалених регіонах, відрізаних через снігопади, залишилися без опалення під час морозів нижче мінус 20 градусів за Цельсієм.

Трагедії також сталися у Сербії, Албанії та Македонії — там загинули в основному люди похилого віку.

В Польщі загинуло шестеро людей, повідомили у кризовому центрі країни. У Румунії заявили про шість нових смертей від переохолодження за останні дні.

Місцева влада у країнах закликає допомагати особливо вразливим верствам населення, зокрема безпритульним.

Румунія також призупинила судноплавство Дунаєм і навчання у школах.