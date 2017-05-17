В Європі зростає кількість підлітків, які страждають на ожиріння

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Діти із зайвою вагою

Кожен третій підліток в Європі має надлишкову масу тіла

Звіт Всесвітньої організації охорони здоров'я, оприлюднений 17 травня в Португалії, вказує на зростання числа підлітків, що страждають на ожиріння у багатьох країнах Європи.

Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я України.

«Незважаючи на постійні зусилля у боротьбі з проблемою дитячого ожиріння, за даними оцінок, кожен третій підліток в Європі, як і раніше, має надлишкову масу тіла або страждає на ожиріння. При цьому найвищі показники відзначаються в країнах Південної Європи і Середземномор'я. Особливе занепокоєння викликає той факт, що епідемія зростає в країнах Східної Європи, де показники традиційно були нижчими», - сказала доктор Сюзанна Якаб, директор Європейського регіонального бюро ВООЗ.

Вона додала, що для припинення зростання дитячого ожиріння необхідно впроваджувати масштабні нормативно-правові заходи.

«Більшість молодих людей не «переростуть» ожиріння: близько 80% підлітків, у яких розвивається ожиріння, матимуть проблеми з вагою і в дорослому віці», - додає доктор Джоа Бреда.

Як повідомляв «Главком», за підрахунками Всесвітньої організації охорони здоров'я, Литву визнано світовим лідером споживання алкоголю.