В Євросоюзі хочуть створити антикорупційну прокуратуру

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З відповідною ініціативою виступили 16 країн ЄС

16 країн Європейського Союзу заявили про намір створити Європейську прокуратуру для протидії корупції.

Про це повідомляється на сайті Ради ЄС.

З відповідною ініціативою виступили: Бельгія, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Німеччина, Греція, Іспанія, Фінляндія, Франція, Литва, Люксембург, Португалія, Румунія, Словенія і Словаччина.

Зазначається, що нова структура буде відповідати за розслідування, судове переслідування та притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні фінансових інтересів Євросоюзу.

До слова, у Міжнародному валютному фонді вважають, що створення нових антикорупційних органів в Україні поки не дало результату.