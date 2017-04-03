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    В Євросоюзі хочуть створити антикорупційну прокуратуру

    • Сьогодні, 05:56
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    Прапор ЄС
    Прапор ЄС

    З відповідною ініціативою виступили 16 країн ЄС

    16 країн Європейського Союзу заявили про намір створити Європейську прокуратуру для протидії корупції.

    Про це повідомляється на сайті Ради ЄС.

    З відповідною ініціативою виступили: Бельгія, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Німеччина, Греція, Іспанія, Фінляндія, Франція, Литва, Люксембург, Португалія, Румунія, Словенія і Словаччина.

    Зазначається, що нова структура буде відповідати за розслідування, судове переслідування та притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні фінансових інтересів Євросоюзу.

    До слова, у Міжнародному валютному фонді вважають, що створення нових антикорупційних органів в Україні поки не дало результату.

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