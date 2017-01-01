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    У кафе у Дніпрі чоловік підірвав себе гранатою

    • Сьогодні, 15:21
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    За попередньою версією правоохоронців, чоловік привів у бойову готовність гранату з метою покінчити життя самогубством

    У Дніпрі в кафе по вулиці Молодогвардійській чоловік підірвав себе гранатою.

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    Як повідомили у відділі комунікації ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області, пригода сталася сьогодні приблизно об 11:00.

    За інформацією експертів-вибухотехніків, вибухнула граната Ф-1. Ніхто з відвідувачів та працівників кафе не постраждав.

    Як розповіли свідки, 43-річний місцевий житель зайшов до кафе, замовив чарку горілки, випив її та пішов. На виході з кафе пролунав вибух. За попередньою версією правоохоронців, чоловік привів у бойову готовність гранату з метою покінчити життя самогубством.

    Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за ознаками ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство із позначкою «самогубство»). Тривають слідчі дії.

    Як повідомлялося раніше, у кафе на Рівненщині вибухнула граната: шестеро потерпілих.

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