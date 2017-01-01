У кафе у Дніпрі чоловік підірвав себе гранатою



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За попередньою версією правоохоронців, чоловік привів у бойову готовність гранату з метою покінчити життя самогубством

У Дніпрі в кафе по вулиці Молодогвардійській чоловік підірвав себе гранатою.

Як повідомили у відділі комунікації ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області, пригода сталася сьогодні приблизно об 11:00.

За інформацією експертів-вибухотехніків, вибухнула граната Ф-1. Ніхто з відвідувачів та працівників кафе не постраждав.

Як розповіли свідки, 43-річний місцевий житель зайшов до кафе, замовив чарку горілки, випив її та пішов. На виході з кафе пролунав вибух. За попередньою версією правоохоронців, чоловік привів у бойову готовність гранату з метою покінчити життя самогубством.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за ознаками ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство із позначкою «самогубство»). Тривають слідчі дії.

Як повідомлялося раніше, у кафе на Рівненщині вибухнула граната: шестеро потерпілих.